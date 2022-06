Ronaldo incontra il Chelsea con Mendes. Lo United assicura la sua permanenza

Si infittisce il futuro di Ronaldo. Mentre si parla di un trasferimento che avrebbe del clamoroso alla Roma, secondo quanto riporta l'inglese The Athletic, il suo agente, Mendes, ha incontrato il Chelsea. Lo United venuto a sapere dell'incontro si sarebbe infuriato e avrebbe assicurato la permanenza del portoghese ad Old Trafford sotto la guida di Ten Hag. CR7, nonostante il suo amore per i Red Devils, vorrebbe giocare la Champions e lasciare Manchester è diventata più di un'idea. Una fonte vicina al club ha detto: "Cristiano non è in vendita. Vogliamo e ci aspettiamo che sia con noi la prossima stagione". L'United si sta preparando per la quinta partecipazione all'Europa League nelle ultime otto stagioni e Ronaldo non gioca nella competizione da quando aveva 17 anni e giocava nello Sporting. Il tecnico ex Ajax ha confermato alla presentazione di contare sul fenomeno portoghese programmando di affiancargli un attaccante veloce che lo possa aiutare a stare più vicino alla porta. Le parti in causa, dunque, hanno due visioni diametralmente opposte. Una situazione inaspettata che sta accendendo il mercato ormai alle porte