Sui social, nei bar e tra amici quando si parla della Roma e di mercato il nome più caldo è solo uno: Mason Greenwood. L'attaccante del Marsiglia è il 'sogno' del club giallorosso dopo la qualificazione in Champions League. La trattativa però non è facile, il club francese avrebbe chiesto 40-50 milioni di euro (il 40% andrà nelle casse del Manchester United). A fare il punto sulla possibile operazione ci ha pensato Fabrizio Romano nell'ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube.

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"Gasperini stravede per Greenwood, ma oggi non c'è una vera e propria trattativa o un vero e proprio discorso. Per caratteristiche, 1vs1, capacità di portare gol e assist, esperienza internazionale... Gasperini per lui ha un apprezzamento particolare. A Gasperini Greenwood piace tanto e non è una cosa secondaria vista l'importanza che riveste Gasperini a Roma dopo ciò che è accaduto a livello dirigenziale. Ma bisognerà capire che cosa vorranno fare giocatore e Marsiglia, che tipo di offerte avrà e se ci saranno altre squadre, visto che Greenwood è stato sempre apprezzato da diversi club italiani. Oggi ci limitiamo a confermare il gradimento di Gasperini, per il resto è ancora presto", le parole dell'esperto di calciomercato.