Roma-Zapata, l’Atalanta vuole cedere il giocatore a titolo definitivo per 10 milioni

Continua senza sosta il lavoro di Pinto per trovare l'attaccante giusto per sostituire l'infortunato Abraham. Tra i nomi in pole sulla lista c'è quello di Zapata. I contatti tra le società continuano per cercare l'accordo definitivo. Secondo quanto riportato da SkySport, l'Atalanta ha cambiato le condizioni dell'operazione: adesso sarebbe disposta a cedere il giocatore a titolo definitivo per 10 milioni di euro (5 più altri 5 di bonus). L'idea iniziale della Roma era quella di prendere il giocatore in prestito e durante i primi colloqui tra club la richiesta del club di Bergamo era di un prestito con obbligo di riscatto al 50% delle presenze. L'accordo tra la Roma e il giocatore già c'è da alcuni giorni ma ora si attendono soltanto i dettagli dell'intesa tra i giallorossi e la dea.