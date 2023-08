Roma-Zapata, è il giorno del dentro o fuori. Ecco la situazione

L'accordo con l'Atalanta è ai dettagli. Poi i dubbi del calciatore frenato da Gasperini e le suggestioni intorno a Lukaku (e per ora nulla di più). Fatto sta che - come riporta Calciomercato.com - Duvan Zapata è ancora a Bergamo e saprà entro stasera se nel week end continuerà a indossare la maglia nerazzurra o se conoscerà quella giallorossa a Verona. L'affare che ieri sembrava chiuso ha subito una frenata a cui gli interpreti danno diverse versioni. Sponda calciatore si parla dei dubbi di Zapata al quale Gasperini avrebbe garantito il posto da titolare visto il crack serio di Touré, ma in realtà sono più quelli di Gasp che potrebbe veder partire pure Muriel. A questo c'è da aggiungere un problema "familiare". Zapata sa che lasciando la Lombardia si allontanerebbe dalla famiglia. La moglie di Zapata ha fondato un brand di prodotti skincare che distribuisce soprattutto nel nord Italia e vuole continuare a gestirla da Bergamo, i figli quindi sarebbero distanti da lui

A Trigoria si smentisce invece l'esistenza di un accordo totale visto che la Roma vorrebbe rendere meno "facili" e vincolati alle presenze i bonus che si aggiungono alla parte fissa per un totale sì di 10 milioni ma meno sicuri di quelli richiesti inizialmente. Oggi, in un senso o nell'altro, si capirà se Zapata sarà in settimana per le visite mediche nella capitale oppure se si cambierà di nuovo obiettivo dopo i vari Morata, Scamacca, Leonardo, Beltran e Arnautovic. Mourinho intanto freme per l'arrivo di una punta, e nelle ultime ore (soprattutto sui social) sale la suggestione Lukaku. Un affare complicatissimo visti gli alti costi dell'operazione e il tempo stringente. Anche se i Friedkin hanno già dato modo di stupire in passato.