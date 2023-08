Roma, Zapata ad un passo: operazione da 10 milioni complessivi

La Roma si avvicina sempre di più al suo nuovo attaccante. Come riportato da Calciomercato.com, nelle ultime ore l'Atalanta avrebbe aperto alla possibilità di lasciar partire Duvan Zapata in prestito oneroso (3 milioni) con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni al verificarsi di determinate condizioni (40% delle presenze e bonus legati ad obiettivi personali). Un'operazione da circa 10 milioni totali. Il 32enne colombiano non rientra più nei piani tecnici di Gasperini e la Dea vuole liberarsi di uno slot in attacco e del suo pesante ingaggio (circa 2 milioni a stagione). Nella passata stagione, complici i problemi fisici, ha messo a segno appena 2 reti in 27 presenze.