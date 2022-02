Roma-Zaniolo, entro fine mese previsto un nuovo contatto

Per i giallorossi non è una priorità il prolungamento dell'attaccante e non ci sono comunque veri e propri appuntamenti in programma

Redazione

Continua a far discutere il futuro di Nicolò Zaniolo, La società ha bloccato tutti i rinnovi, ma le parti torneranno comunque ad aggiornarsi. Come riporta 'calciomercato.it', ci sarà un nuovo contatto tra la Roma e l'entourage dell'attaccante giallorosso entro la fine di febbraio. Non si tratta di un vero e proprio appuntamento, ma solo una sorta di promessa di rivedersi. La società infatti ha intenzione di affrontare il rinnovo di Zaniolo (e non solo) solo tra qualche mese e non c'è quindi al momento nessuna fretta. Il contratto dell'ex Inter è in scadenza 2024 ed è stato già prolungato e adegato. L'offerta che potrebbe spingere la Roma a sedersi per parlare è di almeno 40 milioni di euro. Juventus e Tottenham ovviamente in prima fila, ma anche altri club osservato con interesse.