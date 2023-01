Roma, Zaniolo apre al Bournemouth: dirigenti inglesi attesi tra poco a Milano – LIVE

Ora che l’ipotesi Milan è definitivamente tramontata, Nicolò Zaniolo si trova davanti a una scelta: andare in Premier League e rilanciarsi con la terzultima in classica, oppure, tentare di sanare la frattura con la Roma. Come riporta Gianluca Lengua su ilmessaggero.it La scelta propende verso la seconda possibilità, anche se oggi il procuratore dell’esterno Claudio Vigorelli si incontrerà con i dirigenti del Bournemouth per ascoltare l’offerta economica degli inglesi. È possibile, quindi, che se l’ingaggio dovesse convincere Nicolò e la sua famiglia il trasferimento possa andare in porto. La Roma ha dato il via libera dopo aver ricevuto un’offerta di 30 milioni più bonus a cui è stato aggiunto anche il 10% sulla futura rivendita. Il futuro dell’esterno è ancora tutto da scrivere, anche perché il feeling con la Roma, Mourinho e l’ambiente è ai minimi storici e ritrovarlo è quasi una missione impossibile dato che il tecnico lo farà partire dalla panchina e non più come titolare inamovibile. Inoltre, anche il rapporto con i tifosi si è rotto: sui social ha incassato valanghe di critiche per un comportamento giudicato dalla maggioranza immaturo e pretestuoso.