Roma-Zaha pista ancora viva: Crystal Palace pronto a investire 12 milioni per Felix

La Roma non molla la presa su Wilfried Zaha. Tiago Pinto sta cercando rinforzi in attacco e non solo con la partenza di Zaniolo. L'esterno del Crystal Palace è tra i nomi principali in questo momento, al netto del sogno Dybala che può accendersi definitivamente con la cessione del classe '99. I giallorossi mantengono calda la pista per l'ivoriano, con una carta importante da giocarsi. Secondo 'Sky Sport', il Crystal Palace vuole Felix Afena-Gyan e sarebbe anche pronto a investire 10-12 milioni di euro sul 2003 che ha esordito quest'anno in prima squadra con Mourinho e pochi giorni fa ha firmato il rinnovo fino al 2026. Il giovanissimo attaccante ghanese può quindi essere il jolly vincente per arrivare a Zaha.