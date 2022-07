Roma-Wijnaldum, questione di ore: si attende l’erogazione di un bonus dal Psg

Wijnaldum a un passo, e nemmeno tanto lungo. Per farlo non serve tanto l’accordo sull’ingaggio che al primo anno il Psg è disposto a pagare in parte (magari non fino al 50%). E non è nemmeno la formula a essere un problema visto che ieri si è trovata l’intesa su un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in base a presenze (circa 30) e la qualificazione in Champions.