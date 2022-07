Roma, Wijnaldum ora ride: l’accordo è a un passo

Gini ride, con gli occhiali da sole e la smorfia sorniona nel nuovo post che fa sognare i tifosi. Forse già sa che a breve lascerà il vuoto di Parigi per immergersi in una Roma caldissima. Di sole e di entusiasmo. Ieri notte a Trigoria c’è stato l’atto più importante di una trattativa che sembra arrivata alla sua conclusione. Wijnaldum, infatti, è a un passo dalla Roma dopo l’incontro tra Tiago Pinto, il suo entourage e un intermediario.

Si doveva trovare la quadra economica sull’ingaggio che si abbassa a 7 milioni favorendo in questo modo sia il pagamento al 50% da parte del Psg sia un futuro utilizzo del Decreto Crescita. Ora c’è da limare gli ultimi dettagli col club francese che ha fretta di vendere e di abbassare il monte ingaggi in vista di nuovi arrivi. E’ vero che (soprattutto nel mercato) non c’è mai nulla di certo, ma sarebbero tutti sorpresi di un eventuale stop. Anzi non è escluso che Wijnaldum possa raggiungere i nuovi compagni di squadra in Israele prima della gara col Tottenham.