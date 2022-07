Roma-Wijnaldum: oggi incontro col Psg per gli ultimi dettagli

Secondo Di Marzio oggi ci sarà un nuovo contatto per trovare il compromesso sullo stipendio del giocatore. Ma la strada ormai è in discesa

Gini Wijnaldum è sempre più vicino alla Roma. Anche il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio si è esposto pochi minuti fa con un tweet: "Oggi nuovo contatto con il Psg per Wijnaldum. Si cercherà un compromesso sull'ingaggio del giocatore". Un passo in avanti rispetto alla prudenza mostrata ieri. In realtà i contatti di oggi, a quanto ci risulta, servirebbero solo per limare gli ultimi dettagli burocratici su una trattativa che necessita di alcuni giorni prima di essere chiusa ufficialmente. Il giocatore, infatti, entro il 31 luglio può ricevere un bonus di 3 milioni dal Psg che si è detto disponibile a partecipare allo stipendio dell'olandese.