Roma-Wijnaldum: il matrimonio può celebrarsi in Israele. Ecco le formule

Roma, Parigi e Israele sullo sfondo. Il futuro di Georginio Wijnaldum vivrà uno snodo decisivo entro il fine settimana. Quando i giallorossi voleranno ad Haifa per l’amichevole col Tottenham. In quelle ore anche il Psg sarà in Terra Santa dalle parti di Tel Aviv per la Supercoppa con il Nantes. Di sicuro il centrocampista non sarà convocato da Galtier, la speranza è di vederlo nella lista di Mourinho. O comunque sull’aereo dei Friedkin. Un giorno la Supercoppa di Francia sarà primo agosto, il giorno buono per ufficializzare Wijnaldum ed evitare la pesante mensilità di luglio. Insomma l’incrocio sembra perfetto anche se il giocatore comincia a manifestare segnali di impazienza.