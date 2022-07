Roma-Wijnaldum, dal rapporto Friedkin-Khelaifi a Mourinho: ecco perché si può

Tutti con la Mask, anche Georgino Wijnaldum. Il centrocampista ha messo un like più che sospetto sotto una locandina che ritraeva Dybala in maglia giallorossa. Un caso? No. Perché a breve l'olandese del Psg potrebbe raggiungere la Joya. Tanti gli indizi che portano alla fumata bianca. In primis i rapporti ottimi tra la Roma e il club francese. Uniti nella lotta alla lotta alla Super Lega ma anche in tante altre battaglie legate alla politica nel mondo del calcio e a quello immobiliare. Un esempio? Friedkin è entrato nel consiglio di amministrazione e nel comitato esecutivo dell’European Club Association l’estate scorsa e lo stesso Al-Khelaifi ne ha salutato l’ingresso con complimenti pubblici. Poi la rinuncia al trofeo Gamper che per qualcuno sarebbe arrivato proprio su direttiva dello sceicco. Per questo il Psg si è detto disponibile a venire incontro alla Roma. A Mourinho Wijnaldum piace eccome. Una stima reciproca.