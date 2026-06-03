Gonzalo Villar non verrà ricordato per grandi prestazioni a Roma. Ma lo spagnolo è riuscito comunque a strappare un sorriso. Dopo il flop in Italia, anche se ha conservato un bel ricordo della capitale, la sua carriera si è sviluppata in Spagna. Era arrivato nella Capitale dall’Elche, poi dopo due prestiti al Getafe e uno alla Sampdoria è tornato nel club dove è cresciuto. Villar a giugno dello scorso anno aveva deciso però di ripartire dalla Croazia. La Dinamo Zagabria aveva investito tre milioni per acquistare il classe ’98, ma la sua avventura non è andata come previsto. Lo spagnolo ha raccolto appena 11 presenze, e a gennaio è tornato all’Elche. Il trasferimento alla società croata, però, ha fatto felice la Roma. I giallorossi avevano mantenuto il 30% sulla rivendita dalla cessione al Granada, e così con la sua cessione i capitolini hanno guadagnato 900 mila euro. Una bella entrata per le casse del club.