Roma, Villar al centro del mercato: sullo spagnolo il Napoli e l’Everton

Con l'arrivo di Mourinho, Villar è finito da titolare a riserva (ha rimediato tre tribune in campionato da inizio stagione) e così si accendono le sirene del mercato. Come riporta Fichajes.net, sul centrocampista spagnolo ci sarebbero Napoli ed Everton. Per quanto riguarda il club di Spalletti, sarebbe un matrimonio che consentirà al centrocampista di integrarsi quasi immediatamente essendo già abituato al calcio della Serie A. Rafa Benitez invece è alla ricerca di un calciatore che possa far dimenticare James Rodriguez, ceduto all'Al-Rayyan.