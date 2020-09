Roma, accordo vicino per Smalling: lo United chiede 20 milioni più 5 di bonus

Dopo un corteggiamento che è durato tutta l’estate, la trattativa tra Roma e Manchester United per l’acquisto a titolo definitivo dell’inglese procede a gonfie vele. Secondo quanto riporta Sky Sport, i giallorossi confidano di chiudere l’affare in tempi molto brevi, offrendo al giocatore tre anni di contratto dopo essere arrivati ad un principio di accordo con i Red Devils. Lo United chiede 20 milioni più 5 di bonus per il centrale. Il “sì” del giocatore è già arrivato da tempo, essendosi integrato perfettamente all’interno dei meccanismi difensivi di Fonseca e dopo essersi ambientato insieme alla famiglia nella città.

La difesa della Roma, comunque, vedrà molti cambiamenti per la prossima stagione: Federico Fazio è corteggiato dal Cagliari di Eusebio Di Francesco e anche Santon potrebbe andare via.