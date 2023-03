Roma-Vicario: contatti con l’Empoli. Su di lui anche Napoli e Bayern Monaco

Pinto vuole regalare un portiere a Mourinho poiché le prestazioni di Rui Patricio sono in netto calo rispetto alla passata stagione

Tutti pazzi per Vicario. Il portiere dell'Empoli sta disputando un'ottima stagione e molti club sono interessati a lui. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com la Roma è tra le squadre più avanti nella trattativa. Negli ultimi giorni ci sono stati dei contatti rilevanti tra le parti. Pinto vuole regalare un portiere a Mourinho poiché le prestazioni di Rui Patricio sono in netto calo rispetto alla passata stagione. L'estremo difensore dei toscani viene valutato circa 15 milioni. Anche Napoli e Bayern Monaco hanno messo gli occhi su Vicario, ma i giallorossi sono al momento in vantaggio.