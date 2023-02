Calciomercato Roma, osservatori in Brasile per Johnny Cardoso

La Roma vola in Brasile, e non in vacanza ovviamente. Secondo quanto riportato da Marca, alcuni scout giallorossi stanno monitorando da vicino Johnny Cardoso. Il ventunenne statunitense, di origine brasiliane, milita nell’Internacional ed era stato già accostato alla Roma nell'ultima finestra di mercato. Centrocampista molto versatile, è nato come centrocampista difensivo ma nel corso della carriera ha avanzato il proprio raggio d'azione agendo talvolta anche fa falso nove. E' col contratto in scadenza 2024 e ha un costo relativamente agibile.