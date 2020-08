Roma, Vertonghen si defila: il Benfica fissa le visite mediche

A meno di sorprese, Vertonghen non sarà il sostituto di Smalling nella difesa della Roma. Il belga, dopo aver trattato con diversi club tra cui i giallorossi, ora è a un passo dal Benfica. Come riporta Het Laatste Nieuws, i portoghesi avrebbero battuto la concorrenza fissando già il giorno per le visite mediche. A fare la differenza sarebbe stato il contratto triennale offerto dalla squadra di Lisbona. Tutti gli altri club interessati non si sarebbero spinti oltre i due anni più opzione per il terzo.