Roma-Verona, non solo Kumbulla e Cetin: l’Hellas sonda il terreno per i giovani Bamba e Diaby

Le trame di calciomercato tra Roma e Verona non si limitano a Marash Kumbulla e Mert Cetin: i gialloblù stanno infatti sondando il terreno per un paio di giovani del club giallorosso. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, all’Hellas interessano anche Mory Bamba, esterno offensivo, e anche Aboudramane Diaby, classe 2003 che può alternarsi sia come terzino sinistro che come centrale difensivo. Nel frattempo, oggi pomeriggio (ore 16.35) è atteso l’arrivo a Fiumicino di Kumbulla, che, dopo le visite mediche a Villa Stuart, firmerà con la Roma un contratto quinquennale a 1,5 milioni di euro a stagione.