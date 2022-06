Roma, Veretout: niente Inghilterra, è duello tra Milan e Marsiglia

Inghilterra pista gelata, Francia tiepida, Milano torna a scaldarsi. Il borsino del mercato di Jordan Veretout cambia di ora in ora con Pinto che prova a inserirlo in quasi tutti gli affari di mercato. Il francese, dopo alcuni dissidi con Mourinho e la proprietà, sarà il primo "big" a fare le valigie. Ma bisogna trovare la giusta destinazione e soprattutto il giusto prezzo. Nel 2022 l'ex viola ha giocato solo sei partite da titolare e con l'arrivo di Frattesi per lui non c'è più spazio. Come detto le squadre che si sono affacciate sono tante, ma non tutte convinte. Il Marsiglia era quello in pole fino a qualche giorno fa anche grazie agli ottimi rapporti con la Roma dopo gli affari Under e Pau Lopez. L'offerta però non ha mai superato i 10 milioni. Anche col Lille, in occasione di Celik, si era parlato di Veretout ma l'alto ingaggio si scontra con le difficoltà economiche del club francese. Bocciata subito la voce che voleva l'Everton sulle sue tracce mentre nelle ultime ore è risalita la quota Milan. Nell'incontro con Massara di ieri Pinto ne ha parlato a lungo. Si potrebbe chiudere a 15 milioni compresi i 2 per il riscatto di Florenzi. A Veretout la destinazione piace molto anche perché vorrebbe restare in Italia. Il Milan riflette.