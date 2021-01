Roma, Valeau rientra in anticipo dal prestito alla Casertana

Lorenzo Valeau torna alla Roma. Rientro anticipato dal prestito alla Casertana per il difensore classe 1999, che dopo pochi mesi in Campania rientra alla base giallorossa. Tanta panchina e poche presenze per Valeau, che ha collezionato solamente sei gettoni nel Girone C di Serie C. A comunicare il tutto è stato lo stesso club tramite i propri canali social: “La Casertana FC comunica di aver formalizzato il rientro anticipato all’AS Roma dal prestito in rossoblu del difensore Lorenzo Valeau, a cui va il ringraziamento per la professionalità mostrata nel lavoro quotidiano al servizio dei falchi“. Con la primavera giallorossa Valeau può vantare un palmares di tutto rispetto, avendo collezionato nella gestione De Rossi sia una Coppa Italia sia una Supercoppa nella stagione 2016/17.