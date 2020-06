Roma, Urzi si allontana: il Torino in forte pressing

Tra i nomi sulla lista di calciomercato della Roma c’è anche Agustin Urzi. L’esterno classe 2000 del Banfield è finito sul radar di Gianluca Petrachi, che però non è il solo ad osservarlo. Sull’argentino ci sono anche altri club di Serie A, che stanno anche provando a muovere passi concreti, come Sampdoria, Sassuolo e Torino. I giallorossi, insieme all’Inter e ad alcune società spagnole, lo hanno seguito negli ultimi mesi, ma secondo ‘calciomercato.it’, Urzi potrebbe arrivare davvero in Italia. Il Torino, infatti, è in forte pressing sull’attaccante del Banfield, 18 presenze in campionato e sotto contratto fino al 2023: i granata potrebbero strapparlo alla sua squadra per una cifra di poco inferiore ai 10 milioni di euro.