Roma, Under ai saluti: domani le visite con il Leicester

Ore caldissime in casa Roma e non solo per il domino dei centravanti che vede interessati Dzeko e Milik, ma anche perché la società giallorossa ha definito la cessione di Under al Leicester. Prestito oneroso a 3 milioni con obbligo di riscatto a 24, mentre come riporta Sky Sport, per domani sono state fissate le visite mediche con il club inglese. Solamente dopo arriverà l’ufficialità per cominciare la sua nuova avventura in Premier League. D’altronde lo spazio a disposizione che era rimasto a Trigoria all’esterno turco era troppo poco per pensare che Fonseca potesse puntare ancora su di lui.