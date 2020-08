Roma, un’altra chance per Ausilio come futuro diesse. Ma Conte non deve lasciare l’Inter

La Roma vuole Piero Ausilio come prossimo direttore sportivo. Secondo quanto riporta Sky Sport, sicuramente insieme a Fabio Paratici i due diesse sono nella griglia di partenza per un posto nella dirigenza giallorossa. Per quanto riguarda Ausilio, però, tutto è strettamente collegato alla panchina di Antonio Conte e alla sua permanenza nell’Inter: se l’allenatore dovesse andare via (domani si avrà una risposta in merito), allora ci sarebbe una maggiore probabilità di permanenza in nerazzurro per Ausilio.