Roma, un ruggito da Lione sul mercato: per Aouar si fa sul serio

Un ruggito da Lione per rinforzare il centrocampo della Roma. Ora, infatti, i giallorossi fanno davvero sul serio per Houssem Aouar che va in scadenza a giugno ma potrebbe partire con 5 mesi di anticipo. Il regista francese è stato protagonista nelle ultime due stagioni mentre in quella attuale sta giocando pochissimo tra qualche infortunio e la questione contrattuale che ha inficiato il rapporto col club. Aouar gioca al Lione da quando ha 11 anni, ma ormai la strada è delineata. Per questo - secondo quanto riporta Calciomercato.com - la Roma sta forzando i tempi e con Pinto tornerà a parlare con l’entourage del giocatore dopo il 13 novembre.