Roma, ultimo tentativo per Smalling. Senza accordo nuovo assalto durante il mercato

L’avventura di Smalling con la Roma in questa stagione è agli sgoccioli. La società fa sapere che la stagione dell’inglese con i giallorossi si è conclusa. Come riporta gazzetta.it, da Trigoria proveranno a trattenerlo in extremis con un tentativo finale tra oggi e domani, ultimo giorno di allenamento previsto per il numero 6 prima del rientro a Manchester.

La Roma dovrà consegnare entro domani la lista per L’Europa League e ha aspettato fino all’ultimo giorno utile con la speranza di riuscire a inserire anche Smalling. Se come sembra sarà addio, potrebbe anche non essere definitivo. I Red Devils hanno già deciso che il difensore verrà ceduto e per questo, senza l’acqua alla gola della scadenza dell’accordo, i giallorossi potrebbero rifarsi sotto con più calma (e forza, magari dopo qualche cessione) sperando in un avvicinamento al ribasso dello United.