Roma, ufficiale l’acquisto di Reynolds: contratto depositato in Lega

Bryan Reynolds è un nuovo calciatore giallorosso. Arriva infatti l’ufficialità dell’acquisto del terzino classe 2001 da parte della Roma, che ha depositato il suo contratto in Lega dopo un lungo testa a testa con la Juventus. Alla fine l’ha spuntata la squadra capitolina, che si è assicurata le prestazioni dell’esterno statunitense in arrivo dal Dallas in prestito con obbligo di riscatto per 7 milioni e mezzo. Il giocatore, che ha firmato un quadriennale da circa 700.000 euro a stagione, ieri ha assistito dagli spalti dello stadio Olimpico alla gara contro il Verona, ricevendo anche il “benvenuto” da parte di Edin Dzeko.