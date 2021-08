Roma, ufficiale la cessione di Podgoreanu: passa allo Spezia

L'israeliano si trasferisce in Liguria dopo una sola stagione in giallorosso

La Roma ha ceduto Suf Podgoreanu allo Spezia a titolo definitivo. Dopo una sola stagione in giallorosso, l'esterno israeliano saluta Trigoria e si trasferisce in Liguria. Il giocatore, che con Alberto De Rossi ha collezionato 27 presenze e 3 reti, sarà aggregato alla Primavera dello Spezia, con la possibilità di essere aggregato spesso in prima squadra, come gli era già capitato in giallorosso. Lo allenerà Tanrivermis, ex tecnico delle giovanili romaniste passato alle Aquile proprio quest'estate.