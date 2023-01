Roma, ufficiale il passaggio in prestito di Villar al Getafe

Il centrocampista scartato pure dalla Sampdoria torna in Spagna in prestito con riscatto che scatta in base alle presenze

Gonzalo Villar prepara di nuovo le valigie. E' ufficiale, infatti, il passaggio in prestito al Getafe dopo l'esperienza negativa alla Sampdoria. A comunicarlo è proprio la Roma con una nota sul sito ufficiale. "L'AS Roma comunica di aver trovato l’accordo con il Getafe CF per la cessione a titolo temporaneo di Gonzalo Villar. L’accordo prevede inoltre l’obbligo di acquisto a titolo definitivo da parte del Getafe all’avverarsi di determinate condizioni. Villar, arrivato alla Roma nel gennaio del 2020, ha collezionato 64 presenze in giallorosso prima di trasferirsi a titolo temporaneo al Getafe nel gennaio 2022 e successivamente alla Sampdoria all’inizio della stagione in corso. Il Club augura a Gonzalo le migliori fortune per questa nuova avventura" . Il centrocampista aveva già giocato lo scorso anno al Getafe dove ritrova Borja Mayoral.