Roma, ufficiale: Carles Perez torna al Celta Vigo a titolo definitivo

Carles Perez lascia definitivamente la Roma. In queste ore i giallorossi hanno chiuso la trattativa con il Celta Vigo, utile a centrare gli ultimi milioni per le plusvalenze richieste dall'Uefa. L'annuncio è arrivato in serata dai capitolini sul proprio sito ufficiale: "L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Carles Perez al Celta Vigo. Arrivato in giallorosso a gennaio di tre anni fa, l'attaccante spagnolo ha collezionato 76 presenze e 8 gol con la Roma. Il primo lo mise a segno in Europa League contro il Gent, il 20 febbraio 2020. Nella passata stagione ha vestito la maglia del Celta Vigo. Il Club augura a Carles il meglio per il prosieguo della sua carriera nella Liga". La cifra dell'operazione è di circa 5,2 milioni di euro più il 5% sulla futura rivendita.