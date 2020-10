Roma, tutto su Smalling: Verissimo si trasferisce al Porto

Nei pensieri della Roma c’è solo Chris Smalling. A un giorno dalla fine del mercato, il difensore è l’unico obiettivo dei giallorossi per la retroguardia. Come riporta Sportitalia, una delle possibili alternative all’inglese che erano state seguite nelle scorse settimane sarebbe sfumata. Si tratta di Verissimo, che lascia il Santos e si trasferisce al Porto per 5 milioni di euro. Una notizia che conferma la volontà della Roma di riporta a tutti i costi a casa Smalling. In questo senso, è attesa la risposta del Manchester United all’ultima offerta presentata ieri.