Roma, tutto pronto per Cetin all’Hellas Verona: turco in prestito con diritto di riscatto

Tutto fatto per Mert Cetin all’Hellas Verona. Secondo quanto riportato dal sito gianlucadimarzio.com, le due società dopo settimane di trattative hanno trovato la quadra per il trasferimento del difensore centrale turco. La formula che consentirà a Cetin di cambiare aria nel campionato italiano sarà quella del prestito con diritto di riscatto, affidando a Juric le sue doti per la prossima stagione. La Roma, comunque, conserverà comunque una clausola sul controriscatto di Cetin: potrà quindi riottenere la proprietà del giocatore pagando all’Hellas una cifra concordata.