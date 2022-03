Roma, tutti vogliono Abraham: il Tottenham lo valuta in caso di addio di Kane

Il centravanti giallorosso è ormai il nome più chiacchierato oltremanica. In molti stanno pensando di riportarlo in patria, l'ultima il Tottenham

Il nome di Tammy Abraham è ormai sulla bocca di tutti in Inghilterra. Dopo averlo lasciato partire in estate senza grossi rimpianti, il suo rendimento alla prima stagione di Roma sta facendo cambiare idea a molti. Come riportato da The Athletic, il Tottenham sta valutando un suo acquisto in caso di addio di Harry Kane in estate. L'attaccante degli Spurs sembra essere il nome giusto per il Manchester United che è pronto a fare follie per lui e la squadra di Conte sta seriamente pensando di riportare Abraham in Premier League per sostituirlo. Il tecnico pugliese conosce bene l'attaccante giallorosso, avendolo visto crescere proprio quando allenava il Chelsea e nel 2016, ne parlava così: "Abraham è un altro giovane giocatore che è sicuramente il futuro del Chelsea. L'ho visto solo una settimana durante la pre-stagione in America. Poi abbiamo deciso di mandarlo a giocare per fare esperienza per poi tornare per noi. Ha un grande potenziale negli aspetti tecnici e fisici". La Roma dal canto suo non ha alcuna intenzione di cederlo perché lo ritiene centrale nel suo progetto e in ogni caso dovrebbe prima consultare il Chelsea che ha un diritto di recompra fissato ad 80 milioni di euro valido fino all'estate del 2023.