La Roma sta spingendo per Kostas Tsimikas, terzino sinistro del Liverpool che andrebbe a prendere il posto di Salah Eddine per permettere a Gasperini di avere due "titolari" (il greco e Angelino) da alternare sulla corsia mancina. Come raccontato da Alfredo Pedullà, quella odierna può essere una giornata decisiva con la Roma che sta provando a convincere i Reds a cedere il classe '96 di Salonicco in prestito. Il Liverpool ha in rosa tre terzini, ma sul greco c'è anche il Marsiglia e un altro club. Come aggiunge Aaron Ramiro, la Roma ha raggiunto un accordo individuale con Tsimikas e le trattative formali tra i due club sarebbero ormai in fase avanzata. La Roma sta spingendo per un prestito con diritto di riscatto. Come confermato poi da Fabrizio Romano, i giallorossi hanno allacciato i contatti con il Liverpool per questa formula: Tsimikas vuole il trasferimento, ma non c'è stato ancora il via libera sul prestito con diritto di riscatto visto che i Reds insistono per un'operazione a titolo definitivo. Ci sono anche altri due club in corsa per il giocatore.