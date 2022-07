Roma, trattativa per Senesi: il Feyenoord può accettare 15-20 milioni

Il difensore argentino torna a essere una pista caldissima per Tiago Pinto, che è in contatto con gli agenti e col club olandese: nei prossimi giorni può arrivare lo sprint

La Roma torna su Marcos Senesi. E lo fa con prepotenza, con i contatti che si sono nuovamente intensificati negli ultimi giorni. Secondo 'serieanews.com', infatti, i giallorossi stanno trattando sottotraccia sia con gli agenti dell'argentino che con il Feyenoord. Gli olandesi potrebbero accettare un'offerta da 15-20 milioni, con la Roma forte anche del contratto in scadenza nel 2023. Senesi era un vecchio obiettivo di Pinto, che evidentemente non l'ha mai dimenticato e nei prossimi giorni potrebbe accelerare in maniera decisiva per il difensore centrale. Il Napoli ci aveva pensato per il dopo Koulibaly, ma ora è la Roma ad aver fatto passi in avanti.