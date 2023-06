Roma, Tiago Pinto prolunga il suo viaggio a Londra: in ballo Scamacca e cessioni

Il direttore sportivo giallorosso continua la sua permanenza in Inghilterra non solo per l'attaccante del West Ham ma anche per cercare di vendere qualche giocatore fuori dal progetto tecnico

Tiago Pinto è partito per Londra con una missione ben specifica: provare a far ritornare a Roma l'attaccante del West Ham, Gianluca Scamacca. Come riportato da SkySport, il soggiorno nella città inglese continuerà almeno fino alla giornata di domani. È infatti in programma un incontro con la dirigenza del club di Premier League per raggiungere l'accordo su Scamacca. L'obiettivo numero uno è quello di trovare prima un'intesa sullo stipendio con il giocatore stesso e poi passare a convincere con il West Ham per un'apertura verso la formula del prestito. La situazione non è facile e tutti questi passaggi prolungheranno, sicuramente, l'esito della trattativa. Nel frattempo, però, Pinto ha incontrato anche José Mourinho a Londra e i due hanno discusso anche delle possibili uscite di mercato. Tra tutte c'è quella che vede protagonista Vina, con il Bournemouth fortemente interessato a riconfermare il terzino dell'Uruguay ma senza pagare i 17 milioni per il trasferimento a titolo definitivo. Si punta a chiudere sui 7-8 milioni. Per Villar, invece, si sono fatte avanti Genoa e Cagliari, con la Roma che valuta il centrocampista 4 milioni. Infine, Kluivert ha tante sirene dalla Premier League, come quelle del Fulham e del Bournemouth che osserva la situazione. Per Reynolds, invece, si muovono alcuni club della Championship ma il giocatore vorrebbe rimanere in Belgio, al Westerlo.