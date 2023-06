Roma, Tiago Pinto domani vola a Londra per Scamacca e qualche cessione

È in continuo movimento il calciomercato della Roma. In attesa della definitiva ufficialità anche per N'Dicka, Tiago Pinto e la società giallorossa non vogliono rimanere fermi. Il direttore sportivo portoghese, infatti, secondo quanto riportato da SkySport, nella giornata di mercoledì volerà a Londra per incontrare gli agenti di Scamacca. Per ora, sembra essere lui l'uomo scelto dalla Roma per l'attacco della prossima stagione e il calciatore ha già dato il proprio benestare al ritorno nella capitale. Il viaggio in Inghilterra, però, sarà anche l'occasione per cercare di piazzare qualche giocatore ormai fuori dai radar di Mourinho e del club.