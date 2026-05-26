Dopo la festa di ieri a Trigoria, è oggi che nasce la nuova Roma. Serve al più presto designare il nuovo direttore sportivo: D'Amico sembra il candidato principale a ricoprire il ruolo tra poco vacante dopo congedo da Massara. E secondo Tuttosport un nome forte che gira nei corridoi di Trigoria è quello di Gianluca Scamacca. Lui e Gasperini hanno lavorato insieme all'Atalanta, costruendo successi a ripetizione tra cui l'Europa League del 2024. Gasp guarda nella sua amata Bergamo anche per Scamacca, contratto in scadenza nel 2027. Sarebbe un ritorno dopo tre anni nelle giovanili giallorosse. Alla corte di Gasp il classe `99 ha raccolto 19 gol e 8 assist in 45 presenze. Con gli addii di Dovbyk e Ferguson serviranno due centravanti all'altezza per dividersi il posto tra campionato e Champions League, Malen e Scamacca sarebbe un arsenale niente male.