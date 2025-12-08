La Roma si avvicina al mercato di gennaio con gli obiettivi ben chiari nella sua mente, in particolare concentrati su attacco e centrocampo. Una punta, ma anche un esterno di qualità più affidabile e soprattutto con qualche gol nelle gambe. Tra i nomi cercati c'è stato Luis Henrique dell'Inter, che in questi mesi ha giocato poco nonostante l'investimento importante dei nerazzurri in estate. A parlare della sua situazione Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano: "Avvio di stagione complicato per Luis Henrique, ha giocato poco. Chivu lo ha voluto dosare e lo sta testando piano piano. Vista la prestazione contro il Como si capisce come potrebbe avere maggior spazio in futuro dopo essere stato tra i migliori della partita. Ha dimostrato perché l'Inter lo ha preso a quelle cifre. È da tenere in considerazione per il futuro dell'Inter che ha intenzione di trattenerlo, e anche la prestazione contro il Como ha messo un punto esclamativo sulla sua permanenza. Il giocatore era stato cercato dalla Roma. Luis Henrique però resta all'Inter, specie a gennaio".