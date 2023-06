Roma, Tahirovic è dell’Ajax: superate le visite mediche

L'ufficialità dell'accordo tra Roma e Ajax era già arrivata, ma mancava l'ultimo tassello delle visite mediche. Tahirovic le ha sostenute oggi dopo gli impegni con la nazionale ed ora è a tutti gli effetti un nuovo calciatore della squadra di Amsterdam. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2028 e la sua cessione porta nelle casse della Roma 7.5 milioni di euro più 1 eventuale di bonus. Il bosniaco aveva esordito in questa stagione con la maglia giallorossa. Questo il comunicato del club: "L’AS Roma comunica di aver trovato un accordo con l'Ajax per la cessione a titolo definitivo di Benjamin Tahirovic. Dopo avere esordito nel 2021 con la Primavera giallorossa, il centrocampista svedese ha debuttato in Prima Squadra il 13 novembre 2022, in Serie A contro il Torino. Con la maglia della Roma, Tahirovic ha collezionato 13 presenze: 11 in campionato e 2 in Coppa Italia. In bocca al lupo, Benjamin!".