Pellegrini: "Ottima partita, fondamentale vincere. In attacco stiamo migliorando"

La storia tra Lorenzo Pellegrini e la Roma potrebbe non essere ancora arrivata al capolinea. Dopo le indiscrezioni di inizio estate che lo davano lontano dal progetto giallorosso, l'ex capitano potrebbe invece proseguire la sua avventura nella Capitale. Con il contratto in scadenza, la società avrebbe riaperto i dialoghi per un rinnovo che, secondo quanto riportato da Tuttosport, punterebbe a un prolungamento fino al 2029. Un ruolo chiave nella trattativa lo starebbe giocando lo stesso Pellegrini, pronto a venire incontro al club accettando una riduzione dell’ingaggio pur di restare a Roma. Una disponibilità che potrebbe favorire una rapida accelerazione verso l’accordo.