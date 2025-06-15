Il futuro di Mile Svilar sarà ancora a Roma. Dopo i segnali positivi dei giorni scorsi, grazie anche al ruolo cruciale di Ranieri, il rinnovo contrattuale del portiere serbo con il club giallorosso è davvero a un passo. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la trattativa è alle battute finali. L’accordo prevede un ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione più bonus. Svilar ha rifiutato offerte provenienti da Serie A, Premier League e Bundesliga per restare in giallorosso, con la società capitolina pronta a formalizzare l'affare (con conseguente firma sul contratto, attualmente in scadenza nel 2027) nei prossimi giorni.