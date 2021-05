Roma-Suarez, il retroscena: l’attaccante aveva l’accordo con i Friedkin

Una volta perso Milik il club giallorosso era molto vicino all'intesa con la punta svincolata dal Barcellona sulla base di un biennale a 5 milioni a stagione. Poi l'inserimento dell'Atletico Madrid

Clamoroso retroscena dello scorso mercato estivo: la Roma aveva un principio di accordo con Luis Suarez. La punta aveva lasciato il Barcellona a parametro zero e, come riporta Repubblica, aveva trovato l’intesa con i Friedkin per un contratto biennale a 5 milioni di euro a stagione. La sorprendente trattativa, condotta sulla base di diverse riunioni mai rese note, è saltata perché la Roma ha perso tempo, permettendo all’Atletico Madrid di inserirsi e soffiarlo ai giallorossi. Per Suarez non ci sarebbe stata neppure la criticità dell'esame di italiano da sostenere: nella rosa di Fonseca, in quel momento, era ancora disponibile uno slot per gli extracomunitari.