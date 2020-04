Roma su Tetê e il Gremio spera: il club brasiliano detiene il 15% sulla futura rivendita

Da qualche giorno si fa con insistenza il nome di Tetê per il reparto offensivo della Roma. L’esterno gioca nello Shakhtar e sarebbe stato indicato da Fonseca come rinforzo per l’estate. Il portoghese, però, non è il solo a sperare che possa arrivare nella Capitale. Come riporta minhatorcida.com.br, anche il Gremio fa il tifo anche affinché la trattativa con i giallorossi possa concretizzarsi perché il club brasiliano detiene un 15% sulla futura rivendita del giocatore più un ulteriore 3% garantito dalla Fifa per aver cresciuto il calciatore nel proprio settore giovanile. Insomma, il trasferimento a Roma di Tetê farebbe felici in molti.