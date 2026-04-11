Roma su Talbi del Lorient, dall’Arabia la smentita di Massara: “Non è vero niente”

Al netto delle schermaglie tra Ranieri e Gasperini, il cui rapporto con Massara pure non è mai stato idilliaco, ci si avvicina alla fine della stagione a di conseguenza alla programmazione della prossima. Ancora ovviamente da definire chi ci sarà in panchina o dietro la scrivania. Nei giorni scorsi è circolata un'indiscrezione sull'interesse della Roma per Montassar Talbi, difensore tunisino del Lorient. A Nazih Karshawy, corrispondente tunisino della piattaforma araba 'Win Win', interrogato sulla veridicità di questo gradimento per il giocatore classe '98, ha risposto lo stesso ds giallorosso Ricky Massara:"Non è vero".