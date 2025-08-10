La Roma valuta la possibilità di un grande colpo per la fascia sinistra: il nome sul tavolo è quello di Jadon Sancho, talento inglese del Manchester United. Secondo Radio Crc, Gasperini ha espresso il suo forte interesse per l'attaccante, ritenendolo il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo. Tuttavia, la situazione economica e i costi elevati dell'operazione - che si aggirano intorno agli 80-90 milioni tra cartellino e ingaggio - pongono seri ostacoli. Il club giallorosso sta attualmente valutando la fattibilità dell'affare, con la proprietà che ha mostrato cautela di fronte a un impegno economico così rilevante. L’ingaggio del giocatore è uno degli aspetti cruciali che potrebbero influenzare l’esito della trattativa: la Roma, infatti, vorrebbe trovare una soluzione che alleggerisca il peso dell’operazione. Nonostante ciò, l'interesse è concreto, con Gasperini che continua a spingere per l'ingaggio di Sancho, sperando che le difficoltà economiche possano essere superate. Mentre, stando a quanto riporta Sportitalia, l'esterno inglese ha fin qui respinto tutte le offerte aspettando la Juventus. In mattinata ha respinto la proposta del Besiktas