Roma su Maggiore dello Spezia: possibile derby di mercato con la Lazio

Nella Roma del futuro potrebbe esserci spazio anche per Giulio Maggiore. Il giocatore dello Spezia, protagonista anche nell’Italia Under 21, è uno dei nomi caldi per il centrocampo della prossima stagione. Il club giallorosso, stando a quanto riporta calciomercato.com, avrebbe già chiesto informazioni ai liguri. Il costo dell’operazione è piuttosto contenuto e si aggira attorno ai 10 milioni di euro. La concorrenza, tuttavia non manca: tra le varie squadre di Serie A interessate ci sarebbe anche la Lazio, pronta a sfidare la Roma in un vero e proprio derby di mercato. Il futuro di Maggiore potrebbe dunque essere nella Capitale.