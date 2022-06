Roma, strada spianata per Celik. Prevista chiusura nelle prossime ore

Un altro "titolare" a destra. La Roma, dopo Matic, è vicina a puntellare anche la difesa con un rinforzo voluto da Mourinho. La trattativa per Mehmet Celik del Lille prosegue infatti spedita. Venticinque anni, il contratto in scadenza 2023 e due campionati da protagonista in Francia dove ha vinto anche una Ligue 1. La Roma ha superato la concorrenza della Fiorentina offrendo al turco un contratto triennale da 2 milioni a stagione. Ora c’è da trattare col Lille ma le sensazioni sono ottime e l’affare potrebbe chiudersi già stasera. Il club francese chiedeva 10 milioni, la Roma era arrivata a 7. Si chiuderà a metà strada.

Celik affiancherà Karsdorp sulla fascia destra, così Mou avrà due “titolari” per il ruolo proprio come aveva chiesto a più riprese quest’anno. Zeki Celik grazie alle sue caratteristiche di spinta è stato determinante per la vittoria della Ligue 1 del Lille due anni fa. Quest’anno invece, la squadra transalpina non è stata capace di ripetersi, il turco però ha ugualmente disputato un’annata di tutto rispetto collezionando 32 presenze condite da 2 gol e 3 assist nel campionato francese; in Champions League invece è sceso in campo 7 volte.