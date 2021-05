Roma, strada in salita per Musso: Inter in pressing sull’argentino

Il portiere dell'Udinese è il preferito per il dopo Handanovic: servono almeno 20 milioni. I giallorossi sembrano più orientati su un profilo di esperienza

Si è notevolmente complicata nelle ultime settimane la possibilità per la Roma di prendere Juan Musso. Un po' per una questione di strategie, un po' per il pressing di alcune squadre ben più accreditate dei giallorossi, soprattutto l'Inter. Come riporta Gazzetta.it sarà proprio l'argentino l'osservato speciale dei nerazzurri nella sfida odierna all'Udinese, che chiuderà la stagione di entrambe. I campioni d'Italia in carica ragionano con forza sul dopo Handanovic ed hanno individuato proprio in Musso il profilo ideale. A questo aspetto si aggiunge il costo del cartellino, tutt'altro che abbordabile: il club bianconero non si accontenterà di meno di 20 milioni per lasciar partire uno dei suoi gioielli. Una cifra che la Roma, al momento, non è disposta ad investire per la porta. Anche perché Mourinho, almeno per la sua stagione d'esordio, preferirebbe affidarsi a un profilo di esperienza: resta in pole Rui Patricio. Roma-Musso, ad oggi è semaforo rosso.